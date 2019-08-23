В "Ювентусе" сообщили, когда Сарри вернется к работе
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что главный тренер команды Маурицио Сарри идет на поправку после заболевания пневмонией.
"Сарри вернется в команду после перерыва на матчи сборных. Ему с каждым днем становится все лучше и лучше. Мы довольны его работой. Маурицио хочет работать каждый день.
У нас могут возникнуть проблемы из-за отсутствия Сарри на скамейке, но ранее мы уже сталкивались с подобными ситуациями", - приводит слова Недведа официальный Twitter клуба.
Ранее сообщалось, что из-за болезни Сарри не сможет руководить "Ювентусом" в матчах 1-го и 2-го тура чемпионата Италии с "Пармой" и "Наполи".
Не пропустите: Сарри высказался о трансферных планах "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17