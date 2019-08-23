В "Ювентусе" сообщили, когда Сарри вернется к работе

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В "Ювентусе" сообщили, когда Сарри вернется к работе

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что главный тренер команды Маурицио Сарри идет на поправку после заболевания пневмонией.

"Сарри вернется в команду после перерыва на матчи сборных. Ему с каждым днем становится все лучше и лучше. Мы довольны его работой. Маурицио хочет работать каждый день.

У нас могут возникнуть проблемы из-за отсутствия Сарри на скамейке, но ранее мы уже сталкивались с подобными ситуациями", - приводит слова Недведа официальный Twitter клуба.

Ранее сообщалось, что из-за болезни Сарри не сможет руководить "Ювентусом" в матчах 1-го и 2-го тура чемпионата Италии с "Пармой" и "Наполи".

Не пропустите: Сарри высказался о трансферных планах "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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