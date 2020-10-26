В "Ювентусе" сообщили о переговорах с Дибалой

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В "Ювентусе" сообщили о переговорах с Дибалой

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал, что ведет переговоры с форвардом Пауло Дибалой по поводу нового контрата.

"Обсуждаем с ним новый контракт. Мы заинтересованы в продлении. У нас был непростой период из-за того, что были заперты в отеле на 2 недели из-за коронавируса. встречи нельзя было проводить, но мы вели переговоры", - цитирует Sky Sports Italia Паратичи. 

Нынешнее соглашение игрока с туринцами рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость 26-летнего игрока - 80 миллионов евро.

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