В "Ювентусе" уверены в подписании Роналду

В "Ювентусе" уверены в подписании форвард "Реала" Криштиану Роналду подпишет контракт с клубом.

Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает, что гарантии перехода итальянской стороне предоставил агент Роналду Жорже Мендеш.

Сумма трансфера в таком случае составит 100 миллионов евро.

33-летний нападающий в прошлом сезоне провел 44 матча за "Реал" и забил 44 мяча при восьми голевых передачах.

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