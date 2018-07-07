В "Ювентусе" уверены в подписании Роналду

Теги реал мадридювентускриштиану роналду

В "Ювентусе" уверены в подписании РоналдуВ "Ювентусе" уверены в подписании форвард "Реала" Криштиану Роналду подпишет контракт с клубом.

Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает, что гарантии перехода итальянской стороне предоставил агент Роналду Жорже Мендеш.

Сумма трансфера в таком случае составит 100 миллионов евро. 

33-летний нападающий в прошлом сезоне провел 44 матча за "Реал" и забил 44 мяча при восьми голевых передачах.

Читайте: Стали известны детали контракта Роналду с "Ювентусом" | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов