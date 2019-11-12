В "Ювентусе" вспыхнул конфликт из-за поведения Роналду
Поведение нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду во время воскресного матча с "Миланом" спровоцировало разногласия внутри туринского клуба.
По информации La Gazzetta dello Sport, игроки "старой синьоры" остались недовольны действиями звёздного партнёра по команде и ждут от него извинений.
Напомним, что португалец после замены в начале второго тайма отказался пожимать руку главному тренеру Маурицио Сарри и садиться на скамейку запасных. Вместо этого он досрочно ушёл в раздевалку, а затем до финального свистка уехал со стадиона.
Также сообщается, что спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи связался с агентом Роналду Жорже Мендешем и попросил его провести со своим клиентом разъяснительную беседу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7