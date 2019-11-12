В "Ювентусе" вспыхнул конфликт из-за поведения Роналду

1 Теги ювентускриштиану роналдужорже мендеш

В "Ювентусе" вспыхнул конфликт из-за поведения Роналду

Поведение нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду во время воскресного матча с "Миланом" спровоцировало разногласия внутри туринского клуба.

По информации La Gazzetta dello Sport, игроки "старой синьоры" остались недовольны действиями звёздного партнёра по команде и ждут от него извинений.

Напомним, что португалец после замены в начале второго тайма отказался пожимать руку главному тренеру Маурицио Сарри и садиться на скамейку запасных. Вместо этого он досрочно ушёл в раздевалку, а затем до финального свистка уехал со стадиона.

Также сообщается, что спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи связался с агентом Роналду Жорже Мендешем и попросил его провести со своим клиентом разъяснительную беседу.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он уехал потому что травмировался.СМИ пытаются набросить на вентилятор

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