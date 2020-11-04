В "Ювентусе" выбрали лучших игроков сентября и октября

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В "Ювентусе" выбрали лучших игроков сентября и октября

Нападающие туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и Альваро Мората признаны лучшими игроками команды по итогам сентября и октября соответственно, сообщает пресс-служба туринского клуба.

35-летний Роналду в сентября провел два матча в чемпионате Италии и забил три гола. 28-летний Мората в октябре принял участие в трех матчах Серии А и забил один мяч. Также на его счету два гола в одном матче Лиги Чемпионов

Напомним, что Роналду не играл в октябре, так как заразился коронавирусом.

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