В "Ювентусе" высказались о будущем Кьеллини

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В "Ювентусе" высказались о будущем Кьеллини

Фото: инстаграм Джорджо Кьеллини/Автор неизвестен

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли заявил, что клуб продлит контракт с защитником Джорджо Кьеллини.

"Продление контракт с Кьеллини не является проблемой. Смешно выдергивать его из отпуска ради подписания нового контракта. Мы подпишем соглашение после того, как он вернется из отпуска", – приводит слова Аньелли журналист Николо Скира в своем твиттере.

36-летний Кьеллини выступает за "Ювентус" с 2005 года. Всего он провел за клуб 535 матчей, забил 36 голов и отдал 24 результативные передачи.

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