В "Ювентусе" высказались о будущем Роналду
Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал, что клуб в ближайшее время может начать переговоры о продлении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.
"Контракт Роналду с "Ювентусом" действует еще год. Мы пока не занимались новым контрактом, но сейчас, пожалуй, самое время поговорить об этом", — приводит слова Паратичи журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: Провал Пирло, провал Роналду, провал "Ювентуса": разбираем, почему чемпион Италии не дожал "Порту" в большинстве. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Варан хочет покинуть "Реал"
-
Руководитель "Ювентуса" высказался о гипотетическом трансфере Месси
-
"Шахтер" назвал заявку на матч с "Ромой" в Лиге Европы
-
Провал Пирло, провал Роналду, провал "Ювентуса": разбираем, почему чемпион Италии не дожал "Порту" в большинстве
-
В "Шахтере" отреагировали на информацию об интересе к Аллегри
Лента новостей
-
Джеко не поможет "Роме" в матче с "Шахтером"
-
Хавбек "Спартака" попал в число лучших молодых талантов Европы по итогам недели
-
Капелло о Роналду и Рабьо: "Непростительная ошибка"
-
"Барселона" назвала цену за Роберто
-
Варан хочет покинуть "Реал"
-
Узнали, что он не умеет: Линекер потроллил Роналду после матча с "Порту"
-
Руководитель "Ювентуса" высказался о гипотетическом трансфере Месси
-
Холанд ярко отреагировал на выход дортмундской "Боруссии" в 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
В "Ювентусе" высказались о будущем Роналду
-
Легендарный бразильский стадион переименуют в честь Пеле
-
Фанаты ПСЖ подготовили оскорбительный баннер, адресованный жене Пике Шакире
-
"Шахтер" назвал заявку на матч с "Ромой" в Лиге Европы
-
Джеррард рассказал, почему фанаты против его назначения в "Ливерпуль"
-
Российская арбитр выложила фотографию с обнаженной грудью (фото)
-
Провал Пирло, провал Роналду, провал "Ювентуса": разбираем, почему чемпион Италии не дожал "Порту" в большинстве
-
Ари, скорее всего, уйдет из "Краснодара"
-
В "Шахтере" отреагировали на информацию об интересе к Аллегри
-
Экс-игрок сборной России Смертин стал победителем экстремального марафона (видео)
-
"Барселона" намерена сохранить Дембеле
-
Арбитр Михаил Вилков ответил на обвинения в симпатиях к "Зениту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17