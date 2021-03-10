В "Ювентусе" высказались о будущем Роналду

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал, что клуб в ближайшее время может начать переговоры о продлении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

"Контракт Роналду с "Ювентусом" действует еще год. Мы пока не занимались новым контрактом, но сейчас, пожалуй, самое время поговорить об этом", — приводит слова Паратичи журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал четыре результативные передачи.

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