В "Ювентусе" высказались о будущем Сарри и Роналду

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В "Ювентусе" высказались о будущем Сарри и Роналду

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил, что главный тренер Маурицио Сарри и нападающий Криштиану Роналду не покинут туринский клуб по окончании сезона.

"Наша команда является единой. Без сомнения, Сарри продолжит тренировать "Ювентус" в следующем сезоне. Роналду является очень вежливым парнем. Он не давит ни на кого своим статусом лучшего игрока мира. Он уверен, что не покинет клуб", - приводит слова Паратичи Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" намерен сменить главного тренера по окончании сезона. Что касается Роналду, то он мог уйти из клуба в связи с финансовыми сложностями "Ювентуса".

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Комментарии

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lesnovsky

Статус, который он сам себе приписал.... Дурачек - нарцисс.... Хе - хе...

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