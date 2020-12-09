В "Ювентусе" высказались о возможном возвращении Погба
Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи прокомментировал информацию о том, что итальянский клуб может приобрести французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
"Сейчас неправильно спрашивать о том, интересуемся ли мы Погба. Я думаю, что это дорогой трансфер. Мы любим Поля и знаем, что он является прекрасным футболистом, но сейчас он играет за "Манчестер Юнайтед", - приводит слова Паратичи Football Italia.
Ранее агент француза Мино Райола заявил, что Погба не будет продлевать контракт с манкунианцами и может вернуться в "Ювентус".
В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Не пропустите: Погба определился с приоритетным местом продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
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