В "Ювентусе" зафиксирован случай заражения коронавирусом

Тренер молодежной команды "Ювентуса" (U23) Ламберто Дзаули заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

В связи с этим футболисты, тренеры и персонал клуба отправились на изоляцию в клубном отеле. Игроки, тесты, которых покажут отрицательные результаты, смогут принимать участие в матчах.

Ранее стало известно, что в сборной Португалии коронавирусом заразился нападающий основной команды "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Не пропустите: Уткин: "Роналду выиграл в лотерею коронавирус". | http://soccernews.ru