В "Ювентусе" запрещают обсуждать обвинения Роналду в изнасиловании

Бывшая футболистка "Ювентуса" Петронелла Экрот утверждает, что в туринском клубе запрещено комментировать дело Криштиану Роналду, касающееся обвинений в его адрес в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.

"Нам было запрещено говорить об этом. Нам было запрещено даже упоминать об обвинениях в его адрес. Тебе может что-то не нравиться, но не нужно высовываться и привлекать к себе внимание. Мы должны были работать в соответствии с ценностями клуба", - сказала Экрот.

Напомним, что Майорга обвиняет Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году. Тогда девушка получила 375 тысяч долларов, но сейчас вновь дала ход делу и требует ещё 200 тысяч.

Португалец, в свою очередь, свою вину отрицает, настаивая на том, что секс был по взаимному согласию.

Не пропустите: Сарри высказался о трансферных планах "Ювентуса". | http://soccernews.ru