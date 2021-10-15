В "Ювентусе" заявили, что финансовый фэйр-плей не работает

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В "Ювентусе" заявили, что финансовый фэйр-плей не работаетФото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед высказался о финансовом фэйр-плей от УЕФА.

"Это не работает, надеюсь, УЕФА заметил. Посыл правильный – тратить то, что зарабатываешь, самостоятельно финансировать себя.

Не тратить больше – это линия, которой нужно следовать", – сказал чех.

Напомним, что "Ювентус" - один из клубов-основателей европейской Суперлиги.

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