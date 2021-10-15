В "Ювентусе" заявили, что финансовый фэйр-плей не работает
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед высказался о финансовом фэйр-плей от УЕФА.
"Это не работает, надеюсь, УЕФА заметил. Посыл правильный – тратить то, что зарабатываешь, самостоятельно финансировать себя.
Не тратить больше – это линия, которой нужно следовать", – сказал чех.
Напомним, что "Ювентус" - один из клубов-основателей европейской Суперлиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17