В "Ювентусе" заявили, что финансовый фэйр-плей не работает

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед высказался о финансовом фэйр-плей от УЕФА.

"Это не работает, надеюсь, УЕФА заметил. Посыл правильный – тратить то, что зарабатываешь, самостоятельно финансировать себя.

Не тратить больше – это линия, которой нужно следовать", – сказал чех.

Напомним, что "Ювентус" - один из клубов-основателей европейской Суперлиги.

Также не пропустите: Лапорта высказался об экс-президенте "Барселоны" Бартомеу. | http://soccernews.ru