В Южной Корее найден мёртвым футболист "Сеула"
В пятницу стало известно о смерти защитника "Сеула" Ким Нам Чуна, пишет Korea Times.
По информации источника, 31-летний футболист был найден мёртвым на парковке возле офисного здания.
По предварительным данным, спортсмен покончил жизнь самоубийством.
Сообщается, что Ким Нам Чун накануне тренировался с командой, поэтому произошедшее стало неожиданностью.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Джеонбук Моторс
|32
|59
|2
|Сеул
|32
|54
|3
|Улсан Хоранг-и
|32
|48
|4
|Джеджу Юнайтед
|32
|46
|5
|Чуннам Драгонс
|32
|43
|6
|Гвангжу Сангму
|32
|41
|7
|Сеонгнам Илхва Чунма
|32
|41
|8
|Gwangju
|32
|41
|9
|Поханг Стилерз
|32
|38
|10
|Сувон Блювингз
|32
|37
|11
|Инчхон Юнайтед
|32
|32
|12
|Сувон Сити
|32
|30