В Южной Корее найден мёртвым футболист "Сеула"

В пятницу стало известно о смерти защитника "Сеула" Ким Нам Чуна, пишет Korea Times.

По информации источника, 31-летний футболист был найден мёртвым на парковке возле офисного здания.

По предварительным данным, спортсмен покончил жизнь самоубийством.

Сообщается, что Ким Нам Чун накануне тренировался с командой, поэтому произошедшее стало неожиданностью.

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