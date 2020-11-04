В загребском "Динамо" произошла вспышка коронавируса. Футболисты могли заразиться в Москве

Четыре футболиста загребского "Динамо" и главный тренер команды Зоран Мамич заразились коронавирусом, сообщает Sportske Novosti.

По сведениям издания, футболисты могли заразиться в Москве, где состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА (0:0). В отеле, где жили хорваты, несерьезно отнеслись к мерам безопасности, а сотрудники заведения не носили масок.

Таким образом, Мамич и игроки ушли на самоизоляцию и пропустят матч 3-го тура Лиги Европы с австрийским "Вольфсбергом". Встреча состоится завтра, 5 ноября.

Не пропустите: Тренер "Шахтёра" рассказал об осложнениях, возникших у футболистов после коронавируса. | http://soccernews.ru