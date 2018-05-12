В заключительном домашнем матче сезона "Реал" сразится с "Сельтой"

"Реал" Мадрид – "Сельта"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Пабло Фуэртес

Субботняя программа предпоследнего 37-го тура испанской Ла Лиги завершится заключительным противостоянием на "Сантьяго Бернабеу" в текущем сезоне, в рамках которого мадридский "Реал" примет "Сельту". Последние поединки этих двух команд никого не оставляют равнодушными. Их сражение – почти всегда феерия голов с незаурядным сюжетом. Например, в матче первого круга "сливочные" и "кельты" разошлись миром 2:2, но ближе к победе были именно галисийцы и обязательно выиграли, если бы Яго Аспас реализовал пенальти в концовке встречи. Если посмотреть с турнирной точки зрения, то как таковой мотивации у обеих команд нет. Конечно, коллектив Зинедина Зидана желает обойти "Атлетико", который располагается на второй строчке, опережая королевский клуб на три балла, но все же главный приоритет "Реала" – финальный поединок в Лиге Чемпионов против "Ливерпуля". "Сельта" же в нынешнем сезоне особого прогресса не достигла. Максимум, на что могут рассчитывать подопечные Хуана Карлоса Унсуэ, так это на финиш в верхней части турнирной таблицы, но для этого необходимо обязательно набирать очки в оставшихся двух турах. На неделе мадридцы провели красочный поединок с "Севильей" на выезде, в котором уступили и таким образом упустили возможность настигнуть "Атлетико". Но в оправдание "Реалу" можно сказать, что в том поединке тренерский штаб "галактикос" применил серьезную ротацию после непростого выезда на "Камп Ноу". Более того, не играл и Криштиану Роналду, получивший травму в Эль-Класико. На матч с "Сельтой", безусловно, будет выставлена максимально сильная стартовая одиннадцатка, хотя по-прежнему придется обойтись без португальца, который надеется окончательно восстановиться к заключительному туру чемпионата.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Сельты":

В крайнем матче между "Реалом" и "Сельтой" на "Сантяго Бернабеу" победу одержали гости со счетом 2:1. На гол Марсело галисийцы ответили результативными выстрелами Яго Аспаса и Хонни Кастро.

В текущем сезоне "Сельта" очень плохо играет в гостях. Последнюю выездную победу "кельты" одержали еще в январе, когда вырвали победу над "Реал Сосьедадом" в Сан-Себастьяне.

В 15 из последних 18 очных поединков мадридцы как минимум два гола забивают в ворота галисийского клуба.

Ориентировочные составы на игру:

Реал: Навас, Начо, Варан, Серхио Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бэйл, Майораль

Сельта: Альварес, Мальо, Кабраль, Серхи Гомес, Хонни, Васс, Хосабед, Лоботка, Систо, Яго Аспас, Макси Гомес

Прогноз на матч "Реал" – "Сельта":

Несмотря на результат своего предыдущего матча, "Реал" является явным фаворитом в поединке против "Сельты". Статистика "кельтов", особенно в выездных матчах нынешнего сезона, не дает галисийским болельщикам поводов для оптимизма, как и букмекерам, которые на их победу выставили коэффициент 7.0. В то время как виктория мадридцев в среднем оценивается в 1.35.

Богдан Архипенко

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