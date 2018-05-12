В заключительном домашнем матче сезона "Реал" сразится с "Сельтой"

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В заключительном домашнем матче сезона "Реал" сразится с "Сельтой"

"Реал" Мадрид  –  "Сельта"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Пабло Фуэртес

Субботняя программа предпоследнего 37-го тура испанской Ла Лиги завершится заключительным противостоянием на "Сантьяго Бернабеу" в текущем сезоне, в рамках которого мадридский "Реал" примет "Сельту". Последние поединки этих двух команд никого не оставляют равнодушными. Их сражение – почти всегда феерия голов с незаурядным сюжетом. Например, в матче первого круга "сливочные" и "кельты" разошлись миром 2:2, но ближе к победе были именно галисийцы и обязательно выиграли, если бы Яго Аспас реализовал пенальти в концовке встречи.Если посмотреть с турнирной точки зрения, то как таковой мотивации у обеих команд нет. Конечно, коллектив Зинедина Зидана желает обойти "Атлетико", который располагается на второй строчке, опережая королевский клуб на три балла, но все же главный приоритет "Реала" – финальный поединок в Лиге Чемпионов против "Ливерпуля". "Сельта" же в нынешнем сезоне особого прогресса не достигла. Максимум, на что могут рассчитывать подопечные Хуана Карлоса Унсуэ, так это на финиш в верхней части турнирной таблицы, но для этого необходимо обязательно набирать очки в оставшихся двух турах.На неделе мадридцы провели красочный поединок с "Севильей" на выезде, в котором уступили и таким образом упустили возможность настигнуть "Атлетико". Но в оправдание "Реалу" можно сказать, что в том поединке тренерский штаб "галактикос" применил серьезную ротацию после непростого выезда на "Камп Ноу". Более того, не играл и Криштиану Роналду, получивший травму в Эль-Класико. На матч с "Сельтой", безусловно, будет выставлена максимально сильная стартовая одиннадцатка, хотя по-прежнему придется обойтись без португальца, который надеется окончательно восстановиться к заключительному туру чемпионата.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Сельты":

В крайнем матче между "Реалом" и "Сельтой" на "Сантяго Бернабеу" победу одержали гости со счетом 2:1. На гол Марсело галисийцы ответили результативными выстрелами Яго Аспаса и Хонни Кастро.

В текущем сезоне "Сельта" очень плохо играет в гостях. Последнюю выездную победу "кельты" одержали еще в январе, когда вырвали победу над "Реал Сосьедадом" в Сан-Себастьяне.

 В 15 из последних 18 очных поединков мадридцы как минимум два гола забивают в ворота галисийского клуба.

Ориентировочные составы на игру:

Реал: Навас, Начо, Варан, Серхио Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бэйл, Майораль

Сельта: Альварес, Мальо, Кабраль, Серхи Гомес, Хонни, Васс, Хосабед, Лоботка, Систо, Яго Аспас, Макси Гомес

Прогноз на матч "Реал""Сельта":

Несмотря на результат своего предыдущего матча, "Реал" является явным фаворитом в поединке против "Сельты". Статистика "кельтов", особенно в выездных матчах нынешнего сезона, не дает галисийским болельщикам поводов для оптимизма, как и букмекерам, которые на их победу выставили коэффициент 7.0. В то время как виктория мадридцев в среднем оценивается в 1.35.

Богдан Архипенко

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2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
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