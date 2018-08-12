В заключительном матче Международного кубка чемпионов "Интер" взял верх над "Атлетико"

Теги атлетико мадридинтер милан

В заключительном матче Международного кубка чемпионов "Интер" взял верх над "Атлетико"

В заключительном матче Международного кубка чемпионов миланский "Интер" победил мадридский "Атлетико" со счётом 1:0. Единственный гол в этом поединке забил новый голеадор "нерадзурри" Лаутаро Мартинес.

"Атлетико" (Испания) – "Интер" (Италия) - 0:1

Гол: Мартинес, 31 - 0:1.

"Атлетико": Облак, Хуанфран (Арьяс, 61), Филипе Луис (Люка Эрнандес, 61), Годин (Монтеро, 61), Хименес (Савич, 46), Лемар (Желсон Мартинш, 61), Сауль (Олабе, 61), Парти (Родри Эрнандес, 46), Коке (Витоло, 61), Корреа (Гризманн, 61), Диего Коста (Калинич, 61).

"Интер": Ханданович, Миранда (Гальярдини, 60), Д`Амброзио (Раноккия, 81), Далберт, Асамоа (де Врей, 60), Весино (Кандрева, 81), Брозович (Валеро, 60), Политано (Карамо, 71), Шкриньяр, Мартинес (Жоау Мариу, 71), Икарди.

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