В заключительном туре первого круга Бундселиги "Бавария" навестит "Штутгарт"
"Штутгарт" – "Бавария"
Стадион: "Мерседес-Бенц-Арена" (Штутгарт)
Начало матча: 17:30
Арбитр: Патрик Итрих
Перед тем как уйти на зимние каникулы в Бундеслиге на этих выходных будет проведен последний в текущем году 17-й тур. Субботняя программа традиционно будет достаточно насыщенной, но особое внимание всегда приковывается к матчу с участием действующего чемпиона и главной движущей силы и мощи немецкого футбола "Баварии". Мюнхенский гранд наведается в гости к одному из аутсайдеров чемпионата "Штутгарту". "Швабы", вернувшиеся в элиту, в этом сезоне привыкли набирать очки в основном на своем поле. Более того, подопечные Ханнеса Вольфа только единожды поделили очки со своим соперником на "Мерседес-Бенц-Арене", во всех остальным случаях непременно побеждали. Правда, так происходило до последнего матча с "Байером". Полторы недели назад "автозаводцы" пропустили два мяча от "фармацевтов", но ни разу результативно ответить не смогли.
В целом, концовка первого круга у "Штутгарта" выходит смазанной. Ребята Вольфа потерпели уже три подряд поражения, скатившись на 14 строчку в турнирной таблице, и теперь близки к тому, чтобы проиграть и в четвертый раз. В свою очередь, у "Баварии" дела обстоят просто замечательно. Очередной приход Юппа Хайнкеса в мюнхенскую команду совпал с большим спадом дортмундской "Боруссии". Кроме того, сами баварцы практически перестали оступаться, исключением лишь стал выезд в Менхенгладбах.
"Бавария" комфортно располагается на первом месте, опережая ближайшего преследователя "Шальке" на восемь пунктов, поэтому даже поражения в ближайшем матче не станет большой трагедией для самого титулованного футбольного клуба Германии.
Интересные факты противостояния "Штутгарта" и "Баварии":
"Бавария" забила, по крайней мере, два гола в 14 из последних 15 матчей против "Штутгарта" во всех турнирах.
Мюнхенский гранд выиграл во всех 30 последних матчах против новичков Бундселиги, при этом забив 99 голов и пропустив всего 19. Последним из новичков, кому удалось обыграть "Баварию" стал "Кайзерслаутерн", победивший в августе 2010 со счетом 2:0.
"Бавария" является самым неудобным соперником для "Штутгарта". "Швабы" проиграли мюнхенцам 61 раз, пропустив 200 голов, а это больше, чем от любой другой команды.
Ориентировочные составы на игру:
Штутгарт: Цилер, Баумгартль, Бадштубер, Камински, Павар, Гентнер, Аскачибар, Инсуа, Брекало, Озджан, Асано
Бавария: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Рафинья, Видаль, Мартинес, Толиссо, Мюллер, Хамес, Левандовски
Прогноз на матч "Штутгарт" – "Бавария":
Естественно, "Бавария" является явным фаворитом в матчем со "Штутгартом". Специалисты считают, что родные стены никак не помогут "автозаводцам", поэтому победа их оценивается в 10.5. В то время как коэффициент на выигрыш мюнхенского клуба в среднем составляет 1.36.
Богдан Архипенко
Не пропустите! Андресса Урак - бывшая любовница Роналду | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Попытка остановить непобедимых: "Тоттенхэм" в гостях у "Манчестер Сити"
-
Быть ли смене традиций? "Атлетико" в родных стенах принимает неудобный "Алавес"
-
"Челси" принимает "Саутгемптон" на "Стэмфорд Бридж"
-
В Страну Басков за реваншем: "Валенсия" едет за тремя очками к "Эйбару"
-
Дзюба и Шатов могут перейти в ЦСКА
Лента новостей
-
Жардим: "Мы бы могли победить и с более крупным счётом"
-
"МЮ" готов продать Мхитаряна и Шоу
-
Кузяев: "Даже если выиграем все матчи, все равно можем не догнать "Локо"
-
Пирло может возобновить карьеру
-
Марсело: "Самый важный титул - всегда следующий"
-
Клопп назвал нового чемпиона Англии
-
Неймар покинет ПСЖ летом
-
"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира
-
Попытка остановить непобедимых: "Тоттенхэм" в гостях у "Манчестер Сити"
-
Быть ли смене традиций? "Атлетико" в родных стенах принимает неудобный "Алавес"
-
"Челси" принимает "Саутгемптон" на "Стэмфорд Бридж"
-
Хайнкес поделился ожиданиями от матча с "Штутгартом"
-
Паршивлюк посетовал на невезение "Ростова" в осенней части чемпионата
-
В Страну Басков за реваншем: "Валенсия" едет за тремя очками к "Эйбару"
-
Канчельскис: "Манчини не подходит "Зениту"
-
Хесус Навас установил рекорд "Севильи"
-
Измайлов: "Спартак" точно будет усиливаться"
-
В заключительном туре первого круга Бундселиги "Бавария" навестит "Штутгарт"
-
"Боавишта" на выезде одержала волевую победу над "Пасуш де Феррейрой"
-
Силва и Курзава пропустят матч с "Ренном"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|16
|38
|2
|Шальке
|16
|29
|3
|РБ Лейпциг
|16
|28
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|5
|Байер Леверкузен
|16
|27
|6
|Хоффенхайм
|16
|26
|7
|Боруссия Дортмунд
|16
|25
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|25
|9
|Аугсбург
|16
|23
|10
|Ганновер 96
|16
|22
|11
|Герта
|16
|21
|12
|Вольфсбург
|16
|19
|13
|Фрайбург
|16
|18
|14
|Штутгарт
|16
|17
|15
|Майнц 05
|16
|16
|16
|Гамбург
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|16
|14
|18
|Кельн
|16
|3