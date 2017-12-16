В заключительном туре первого круга Бундселиги "Бавария" навестит "Штутгарт"

"Штутгарт" – "Бавария"

Стадион: "Мерседес-Бенц-Арена" (Штутгарт)

Начало матча: 17:30

Арбитр: Патрик Итрих

Перед тем как уйти на зимние каникулы в Бундеслиге на этих выходных будет проведен последний в текущем году 17-й тур. Субботняя программа традиционно будет достаточно насыщенной, но особое внимание всегда приковывается к матчу с участием действующего чемпиона и главной движущей силы и мощи немецкого футбола "Баварии". Мюнхенский гранд наведается в гости к одному из аутсайдеров чемпионата "Штутгарту". "Швабы", вернувшиеся в элиту, в этом сезоне привыкли набирать очки в основном на своем поле. Более того, подопечные Ханнеса Вольфа только единожды поделили очки со своим соперником на "Мерседес-Бенц-Арене", во всех остальным случаях непременно побеждали. Правда, так происходило до последнего матча с "Байером". Полторы недели назад "автозаводцы" пропустили два мяча от "фармацевтов", но ни разу результативно ответить не смогли.

В целом, концовка первого круга у "Штутгарта" выходит смазанной. Ребята Вольфа потерпели уже три подряд поражения, скатившись на 14 строчку в турнирной таблице, и теперь близки к тому, чтобы проиграть и в четвертый раз. В свою очередь, у "Баварии" дела обстоят просто замечательно. Очередной приход Юппа Хайнкеса в мюнхенскую команду совпал с большим спадом дортмундской "Боруссии". Кроме того, сами баварцы практически перестали оступаться, исключением лишь стал выезд в Менхенгладбах.

"Бавария" комфортно располагается на первом месте, опережая ближайшего преследователя "Шальке" на восемь пунктов, поэтому даже поражения в ближайшем матче не станет большой трагедией для самого титулованного футбольного клуба Германии.

Интересные факты противостояния "Штутгарта" и "Баварии":

"Бавария" забила, по крайней мере, два гола в 14 из последних 15 матчей против "Штутгарта" во всех турнирах.

Мюнхенский гранд выиграл во всех 30 последних матчах против новичков Бундселиги, при этом забив 99 голов и пропустив всего 19. Последним из новичков, кому удалось обыграть "Баварию" стал "Кайзерслаутерн", победивший в августе 2010 со счетом 2:0.

"Бавария" является самым неудобным соперником для "Штутгарта". "Швабы" проиграли мюнхенцам 61 раз, пропустив 200 голов, а это больше, чем от любой другой команды.

Ориентировочные составы на игру:

Штутгарт: Цилер, Баумгартль, Бадштубер, Камински, Павар, Гентнер, Аскачибар, Инсуа, Брекало, Озджан, Асано

Бавария: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Рафинья, Видаль, Мартинес, Толиссо, Мюллер, Хамес, Левандовски

Прогноз на матч "Штутгарт" – "Бавария":

Естественно, "Бавария" является явным фаворитом в матчем со "Штутгартом". Специалисты считают, что родные стены никак не помогут "автозаводцам", поэтому победа их оценивается в 10.5. В то время как коэффициент на выигрыш мюнхенского клуба в среднем составляет 1.36.

Богдан Архипенко

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