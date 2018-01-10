В "Зальцбурге" не подтвердили интерес "Локомотива" к форварду Даббуру

Спортивный директор "Зальцбурга" Кристоф Фройнд не подтвердил слухи о том, что "Локомотив" сделал официально предложение по трансферу нападающего Мунаса Даббура.

"Локомотив" не обращался с официальным предложением в "Зальцбург" по трансферу Даббура. Информация в прессе об интересе российского клуба не соответствует действительности. Кроме того, Мунас является ключевым игроком нашей команды, и до летнего трансферного окна мы не планируем с ним расставаться", - сказал он.

В текущем сезоне Даббур забил 12 голов в 18-ти матчах чемпионата Австрии.

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