В "Зальцбурге" не подтвердили интерес "Локомотива" к форварду Даббуру

Теги локомотив москва

В "Зальцбурге" не подтвердили интерес "Локомотива" к форварду ДаббуруСпортивный директор "Зальцбурга" Кристоф Фройнд не подтвердил слухи о том, что "Локомотив" сделал официально предложение по трансферу нападающего Мунаса Даббура

"Локомотив" не обращался с официальным предложением в "Зальцбург" по трансферу Даббура. Информация в прессе об интересе российского клуба не соответствует действительности. Кроме того, Мунас является ключевым игроком нашей команды, и до летнего трансферного окна мы не планируем с ним расставаться", - сказал он.

В текущем сезоне Даббур забил 12 голов в 18-ти матчах чемпионата Австрии.

Читайте: Хавбек "Локомотива" Тарасов женился в третий раз  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов