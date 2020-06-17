В "Зальцбурге" открываеют "нового Холанда"! Рассказывает о Патсоне Дака - потенциально одном из лучших африканских форвардов нашего времени

Австрийский "Зальцбург" прекрасно работает с молодыми игроками. Трансфер Холанда, лучшего бомбардира "быков" осенью, никак не сказался на выступлениях австрийского клуба, которая уже вырастил нового "киллера". Фантастическая работа скаутов "Ред Булла" позволяет безболезненно прощаться с игроками вроде Мане, Кейта, Упамекано или Минамино. 21-летний Патсон Дака – очередное сенсационное творение одного из лучших "конвейеров" Европы. Голы молодого африканского форварда быстро компенсировали потерю норвежца. Несмотря на зимние приобретения Бериши, Адейеми и Окафора, трех недешевых нападающих, именно Патсон выполняет роль первой скрипки в атаке Зальцбурга. Хет-трик замбийца в матче против "Хартберга" (6:0) помог "быкам" закрепиться на вершине таблицы с приличным отрывом в 7 очков. Проведя 21 мяч в 23-х матчах, Дакка повторил голевое достижение Холланд в австрийской Бундеслиге – забивает каждые 61,4 мин и участвует в результативных атаках каждые 54 мин, учитывая еще 4 ассиста. Высокий рост (185 см) не мешает ему обходить соперников а-ля Месси. Он фактически самостоятельно раздел оборону "Хартберга", обыграв четырех защитников – немного неуклюже, вопреки законам логики, но эффективно.



Патсон добился невероятного прогресса за неполные три сезона. Он считается самой главной находкой легендарного снайпера "Севильи" Фредерика Кануте, который открыл собственное футбольное агентство "12 Management". Талантливого юношу заметили на Кубке Африки 2015 (U-17). Дакка записал в актив 2 гола в трех матчах, хотя его команда не вышла из группы. Кануте лично занимался трудоустройством еще совсем "зеленого" нападающего в Европе. В конце 2016-го африканец попал в австрийский "Лиферинг" – фарм-клуб "Зальцбурга", откуда и перебрался в молодежку "быков" через полгода. Дака был частью роскошной команды "Ред Булла", которая сенсационно победила в Юношеской лиге УЕФА (2017). На пути к финалу "быки" выбили "Манчестер Сити", ПСЖ, "Атлетико" и "Барселону". За полчаса до конца полуфинального противостояния с "блаугранас" австрийцы уступали 0:1, но успели забить два мяча. Автором победного выстрела оказался Патсон Дака, который проводил свой дебютный поединок на турнире. Финал против "Бенфики" прошел по схожему сценарию. "Зальцбург" догонял до 72-й минуты, пока Дака не восстановил паритет – 1:2 в итоге. Интересно, что за месяц до этого молодой форвард завоевал золотые медали КАН U-20, получив "Золотую бутсу" и "Золотой мяч" соревнований. В этом году он пробился вместе с Замбией в четвертьфинал Чемпионата мира U-20.



Австрийская пресса называет Патсона "новым Холандом", однако сам африканец всячески избегает сравнений: "Я не преемником ни одного футболиста. Будет только один Холланд, и лишь один Патсон. Моя основная задача – полностью раскрыть свой потенциал. Между нами всегда была здоровая конкуренция, мы стремились совершенствоваться вместе. Один открылся раньше, другой – позже, это обычный процесс. Мне понадобилось больше времени, чем Эрлингу. мы все понимали, что сейчас – его момент ". Между обеими проводят по меньшей мере одну очевидную параллель – наличие отца-футболиста. Патсон вырос в Кафуэ, на юге Замбии, а его отец защищал цвета местной команды с причудливым названием "Азотные Звезды". Несмотря на сложную жизнь Дака-старший не жалел для сына денег на мяч или новую обувь, передал ему бешеную страсть к игре. К сожалению, из-за ранней смерти он не увидел, как Патсон забивает на профессиональном уровне. "У него не было моих нынешних возможностей. Я чувствую, что осуществил мечту отца. Уверен, что он гордится мной на небесах", – эмоционально рассказывал форвард в интервью The Guardian.



Дака только делает себе имя в Европе, перед ним еще много изнурительных тренировок, но на родине его считают большой знаменитостью. В 2016-м известный замбийский тренер Дэнни Кабве назвал Патсона потенциально сильнее легендарного Годфри Читалу – лучшего бомбардира и лучшего игрока в истории национальной сборной (79 мячей в 111 матчах). К слову, представитель "Зальцбурга" вызывался в лагерь "медных пуль" уже 25 раз, отметившись тремя голами. Дебютный поединок провел в 16 лет. Подписав контракт с австрийским грандом, Патсон получил публичное поздравление даже от президента Замбии. Он пытается сохранять скромность, этого просил отец, но не скрывает, что хотел бы повторить успех других известных африканцев – Мане, Дрогба или Это'О.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников