В "Заре" назвали фаворита на покупку Лунина
Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о том, какие клубы проявляют интерес к голкиперу Андрею Лунину.
"Мы не скрываем тот факт, что многие клубы Европы интересуются Луниным и его возможной продажей. Я уже говорил, что в этом вопросе дальше других продвинулся "Наполи".
В этой череде есть даже более именитые клубы, чем те, которые вы назвали. Сейчас идет переписка", - сказал он.
19-летний вратарь в прошлом сезоне принял участие в 36 матчах за "Зарю", пропустив 54 мяча.
Не пропустите: Черчесов с юмором провел пресс-конференцию после матча с Турцией. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Азар рассказал о повреждении, полученном в матче с Египтом
-
Михалик может перейти в клуб второго дивизиона Украины
-
Наингголан: "В мире футбола слишком много подхалимов"
-
Срна может перебраться в Италию
-
1
Стало известно, сколько "Ювентус" заплатит за Перина
-
Инфантино рассказал о жестких мерах против расизма на ЧМ-2018
-
Агент прокомментировал слухи о переходе Салаха в "Барселону"
-
Феррейра: "Мне нужно было играть в лучшем чемпионате в большом клубе, поэтому я решил уйти"
-
Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе
-
Последний экзамен перед Чемпионатом Мира: Португалия принимает Алжир
-
Кроос: "Рамос - не агрессивный игрок"
-
На Феллаини появился неожиданный претендент
-
"Барселона" не рассматривает вариант с приобретением Лемара
-
Анчелотти заинтересован в подписании игрока "Барселоны"
-
"Суперорлы" летят в Россию: представление сборной Нигерии
-
У "Барселоны" появилось три серьезных конкурента в борьбе за Де Лигта
-
Гвардиола намерен воспользоваться возможным трансфером Неймара в "Реал"
-
1
Роналду назвал шесть игроков, которые придут на смену ему и Месси
-
Месси: "Найдем взаимопонимание с Гризманном"
-
Гвардиола: "Хочу завершить тренерскую карьеру в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|32
|75
|2
|Динамо Киев
|32
|73
|3
|Ворскла
|32
|49
|4
|Заря Луганск
|32
|43
|5
|Мариуполь
|32
|39
|6
|Верес Ровно
|32
|35