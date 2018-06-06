В "Заре" назвали фаворита на покупку Лунина

Теги заря луганскандрей лунин

В "Заре" назвали фаворита на покупку ЛунинаГенеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о том, какие клубы проявляют интерес к голкиперу Андрею Лунину.

"Мы не скрываем тот факт, что многие клубы Европы интересуются Луниным и его возможной продажей. Я уже говорил, что в этом вопросе дальше других продвинулся "Наполи".

В этой череде есть даже более именитые клубы, чем те, которые вы назвали. Сейчас идет переписка", - сказал он.

19-летний вратарь в прошлом сезоне принял участие в 36 матчах за "Зарю", пропустив 54 мяча.

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