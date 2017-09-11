В завершающем матче 9-го тура Премьер-Лиги "Урал" и "СКА-Хабаровск" сыграли вничью

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В завершающем матче 9-го тура Премьер-Лиги "Урал" и "СКА-Хабаровск" сыграли вничьюВ завершающем матче 9-го тура Премьер-Лиги "Урал" на своем поле сыграл вничью со "СКА-Хабаровск".

"Урал" - "СКА-Хабаровск" - 1:1

Голы: Чантурия, 54 - 1:0 (пенальти), Федотов, 76 - 1:1.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Чернов, Ароян, Данцев, Емельянов, Бумаль, Чантурия (Глушков, 64), Бавин, Димитров, Евсеев (Манучарян, 78).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, Эдиев, Пуцко, Димидко, Никифоров, Габулов (Христов, 67), Дедечко, Баляйкин (Карасев, 54), Казанков (Федотов, 74), Маркович.

Напомним, вчера "Ахмат" и "Локомотив" также сыграли вничью. | soccernews.ru

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