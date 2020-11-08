В заявке "Гранады" на матч с "Реал Сосьедадом" будет всего 13 человек

В заявке "Гранады" на матч 9-го тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедадом" будет присутствовать всего 13 человек. Об этом сообщает AS.

Ранее клуб обратился к Испанской федерации футбола с просьбой перенести матч из-за вспышки коронавируса в команде. Однако получил отказ.

Таким образом, в заявку команды будет 7 игроков из основной команды и 6 футболистов из молодежки.

Встреча состоится сегодня, 8 ноября. Начало игры - в 18:15 (мск).

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