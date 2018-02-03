В заявке "Манчестер Сити" на матч с "Бернли" не хватает одного игрока

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В заявке "Манчестер Сити" на матч с "Бернли" не хватает одного игрока

В заявке "Манчестер Сити" на матч 26-го тура АПЛ против "Бернли" не хватает одного игрока.

Тренерский штаб "горожан" включил в список запасных всего шесть футболистов вместо семи, разрешённых регламентом.

По всей видимости, это связано с эпидемией травм в стане "Сити" - сейчас в лазарете находятся Давид Силва, Лерой Сане, Бенжамен Менди, Фабиан Делф и Габриэл Жезус.

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