В заявке "Манчестер Сити" на матч с "Бернли" не хватает одного игрока

В заявке "Манчестер Сити" на матч 26-го тура АПЛ против "Бернли" не хватает одного игрока.

Тренерский штаб "горожан" включил в список запасных всего шесть футболистов вместо семи, разрешённых регламентом.

По всей видимости, это связано с эпидемией травм в стане "Сити" - сейчас в лазарете находятся Давид Силва, Лерой Сане, Бенжамен Менди, Фабиан Делф и Габриэл Жезус.

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