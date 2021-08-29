В заявке сборной России произошла замена
Фото: инстаграм Сутормина/Автор неизвестен
В заявке сборной России на матчи квалификации к чемпионату мира 2022 года произошла замена.
Вместо Сергея Петрова, который травмировался на тренировке, в сборную вызвали Алексей Сутормин из "Зенита".
"Во время вчерашней тренировки Сергей Петров получил травму правой голени. По результатам проведенного осмотра и дополнительного обследования было выявлено повреждение мышц голени, которое не позволит полноценно готовиться к предстоящим играм.
Тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачами «Краснодара» принято решение о продолжении лечения футболиста в условиях клуба", – заявил старший врач Владимир Хайтин.
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