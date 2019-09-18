В "Зените" анонсировали акцию в память о Фернандо Риксене

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб планирует провести памятное мероприятие, посвящённое умершему сегодня полузащитнику Фернандо Риксену.

"По поводу акции в его память: мы сейчас думаем над этим и обязательно что-то организуем", - сказал Медведев.

Голландец выступал за "Зенит" с 2007 по 2009 год и выиграл с "сине-бело-голубыми" четыре трофея, в том числе Кубок УЕФА.

Риксен умер в возрасте 43 лет после продолжительной болезни. С 2013 года он страдал боковым амиотрофическим склерозом.

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