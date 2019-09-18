В "Зените" анонсировали акцию в память о Фернандо Риксене
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб планирует провести памятное мероприятие, посвящённое умершему сегодня полузащитнику Фернандо Риксену.
"По поводу акции в его память: мы сейчас думаем над этим и обязательно что-то организуем", - сказал Медведев.
Голландец выступал за "Зенит" с 2007 по 2009 год и выиграл с "сине-бело-голубыми" четыре трофея, в том числе Кубок УЕФА.
Риксен умер в возрасте 43 лет после продолжительной болезни. С 2013 года он страдал боковым амиотрофическим склерозом.
Не пропустите: "Зенит" выразил соболезнования в связи со смертью Риксена. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Защитник "Ливерпуля" удалил свой аккаунт в Twitter из-за критики
-
Хави назвал трех фаворитов на победу в Лигу Чемпионов-2019/20
-
Матч "Зенит" – "Рубин" начнется с минуты молчания в память о Риксене
-
Хави назвал игрока, который станет лучшим в мире после ухода Месси и Роналду
-
Рикельме: "Мечтаю, чтобы Месси сыграл за "Боку Хуниорс"
-
Бывшая жена Тимощука рассказала, как состоялся трансфер игрока в "Баварию"
-
РПЛ опубликовала лучшие голов 9-го тура
-
2
"Боруссия" - "Барселона": "шмели" размазали каталонцев, но не смогли переиграть Тер Штегена, а Месси стал худшим на поле
-
В "Зените" анонсировали акцию в память о Фернандо Риксене
-
"Краснодар" отправился в Швейцарию на матч Лиги Европы с "Базелем"
-
"Барселона" назвала диагноз травмированного Жорди Альбы
-
"Зенит" выразил соболезнования в связи со смертью Риксена
-
Роналду рассказал, сколько автомобилей в его личном гараже
-
Нойер раздумывает над завершением международной карьеры в следующем году
-
Умер бывший игрок "Зенита" Фернандо Риксен
-
"Ливерпуль" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"
-
Лукас Сантос спел песню "Мальчик хочет в Тамбов" перед дебютом за ЦСКА
-
Роналду рассказал, как в детстве питался бесплатными бургерами из "Макдоналдса"
-
Ван Дейк опроверг слухи о согласовании нового контракта с "Ливерпулем"
-
"Локомотив" определился с формой, в которой сыграет с "Байером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4