В "Зените" назвал цель команды в оставшихся матчах Лиги Чемпионов

Теги зенит санкт-петербургалександр медведев

В "Зените" назвал цель команды в оставшихся матчах Лиги Чемпионов
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что команда по-прежнему претендует на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, несмотря на поражение от "РБ Лейпциг" (0:2) в матче 4-го тура группового этапа.

"Для нас ничего не потеряно. У нас еще две игры в Лиге Чемпионов, одна из них домашняя. Самая принципиальная встреча – с "Лионом". Мы можем выйти со второго места и сохраняем все шансы на плей-офф Лиги чемпионов, но для этого нужно постараться. Все говорили о том, что группа достаточно равная и любая команда может победить. Из этого поражения сделаны выводы", - приводят слова Медведева российские СМИ.

После четырех туров "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице группы G, отставая от идущего вторым "Лиона" на три очка. В 5-м туре "Зенит" сыграет с "Лионом" на своем поле. Матч состоится 27 ноября.

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