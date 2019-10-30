В "Зените" назвали главную цель команды в нынешнем сезоне
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что главной целью петербургского клуба в нынешнем сезоне является чемпионский титул Российской Премьер-Лиги.
"Сочетание тренерских подходов, самоотдачи игроков на поле и тренировках, атмосферы в команде – все это пока дает промежуточные результаты. Но я уверен, что если так будет продолжаться, у "Зенита" будут хорошие шансы для повторения прошлогоднего успеха. Главная цель – стать чемпионами", - приводят слова Медведева российские СМИ.
Напомним, что "Зенит" является действующим чемпионом России. В нынешнем сезоне клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 14 туров, набрав 32 очка. В 15-м туре "Зенит" на своем поле сыграет с ЦСКА. Матч состоится 2 ноября в 19:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11