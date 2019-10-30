В "Зените" назвали главную цель команды в нынешнем сезоне

1 Теги зенит санкт-петербургалександр медведев

В "Зените" назвали главную цель команды в нынешнем сезоне
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что главной целью петербургского клуба в нынешнем сезоне является чемпионский титул Российской Премьер-Лиги.

"Сочетание тренерских подходов, самоотдачи игроков на поле и тренировках, атмосферы в команде – все это пока дает промежуточные результаты. Но я уверен, что если так будет продолжаться, у "Зенита" будут хорошие шансы для повторения прошлогоднего успеха. Главная цель – стать чемпионами", - приводят слова Медведева российские СМИ.

Напомним, что "Зенит" является действующим чемпионом России. В нынешнем сезоне клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 14 туров, набрав 32 очка. В 15-м туре "Зенит" на своем поле сыграет с ЦСКА. Матч состоится 2 ноября в 19:00 мск.

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Медведев:"Главная цель - хотя бы выползти из группы живыми "

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