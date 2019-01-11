В "Зените" назвали имя автора лучшего гола в первой части сезона

Теги зенит санкт-петербургантон заболотный

В "Зените" назвали имя автора лучшего гола в первой части сезона

Автором лучшего гола "Зенита" в первой части сезона признан нападающий Антон Заболотный, сообщает официальный сайт клуба.

Гол Заболотного в матче Лиги Европы с "Мольде" набрав 47,35 процентов голосов в голосовании болельщиков санкт-петербурского клуба. В борьбе за эту награду этот гол опередил забитые мячи Кристиана Нобоа в матче с "Динамо", Олега Шатова в игре с "Локомотивом", а также еще два других гола Антона – во встречах с "Волгарем" и "Бордо".

27-летний Заболотный перешел в "Зенит" прошлой зимой из "Тосно". В нынешнем сезоне он провел за клуб из Санкт-Петербурга 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевых паса.

Не пропустите: "Зенит" поспорит с европейскими топ-клубами за игрока "Бенфики". | http://soccernews.ru

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