В "Зените" назвали имя автора лучшего гола в первой части сезона
Автором лучшего гола "Зенита" в первой части сезона признан нападающий Антон Заболотный, сообщает официальный сайт клуба.
Гол Заболотного в матче Лиги Европы с "Мольде" набрав 47,35 процентов голосов в голосовании болельщиков санкт-петербурского клуба. В борьбе за эту награду этот гол опередил забитые мячи Кристиана Нобоа в матче с "Динамо", Олега Шатова в игре с "Локомотивом", а также еще два других гола Антона – во встречах с "Волгарем" и "Бордо".
27-летний Заболотный перешел в "Зенит" прошлой зимой из "Тосно". В нынешнем сезоне он провел за клуб из Санкт-Петербурга 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевых паса.
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|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
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|3
|ЦСКА Москва
|17
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|4
|Спартак Москва
|17
|28
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|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
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|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
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|Уфа
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|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10