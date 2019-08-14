В "Зените" назвали основных соперников команды в нынешнем сезоне



Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что он пока не рассматривает ЦСКА и "Спартак" в качестве главных конкурентов команды в нынешнем сезоне.

"В этом сезоне главными соперниками "Зенита" будут "Ростов", "Локомотив" и "Краснодар". ЦСКА сейчас в стадии становления, "Спартак" потряхивает. Давайте дождемся игр с ними", - приводит слова Медведева Twitter "Радио Зенит".

После пяти туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков. ЦСКА находится на третьей позиции, имея в активе 10 набранных баллов. "Спартак" занимает седьмую строчку с восемью очками.

В шестом туре чемпионата России "Спартак" сыграет с ЦСКА. Матч состоится 19 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи в 20:00 мск.

Не пропустите: Влашич охарактеризовал Россию одним словом. | http://soccernews.ru