В "Зените" назвали зарплату Малкома

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В "Зените" назвали зарплату Малкома

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что российский клуб не будет платить самую большую зарплату в команде потенциальному новичку бразильскому нападающему "Барселоны" Малкому.

"Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал, он легко вольется в команду. Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки. И очень надеюсь, что он к нам перейдет.

Малком будет получать на уровне нынешних лидеров "Зенита". В этом смысле перекосов не будет", - приводят слова Медведева российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" потратит на трансфер Малкома 50 миллионов евро. В цену войдут стоимость трансфера, комиссионные агенту, а также подписной бонус футболисту. В минувшем сезоне 23-летний Малком провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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