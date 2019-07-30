В "Зените" назвали зарплату Малкома
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что российский клуб не будет платить самую большую зарплату в команде потенциальному новичку бразильскому нападающему "Барселоны" Малкому.
"Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал, он легко вольется в команду. Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки. И очень надеюсь, что он к нам перейдет.
Малком будет получать на уровне нынешних лидеров "Зенита". В этом смысле перекосов не будет", - приводят слова Медведева российские СМИ.
Ранее сообщалось, что "Зенит" потратит на трансфер Малкома 50 миллионов евро. В цену войдут стоимость трансфера, комиссионные агенту, а также подписной бонус футболисту. В минувшем сезоне 23-летний Малком провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
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|38
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|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32