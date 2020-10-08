В "Зените" не исключили появление новичков до 17 октября
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев допустил, что клуб может ещё усилить состав до завершения трансферного окна.
"Не исключаю, что будут приобретения под чемпионат России. У нас есть время до 17 октября", - сказал Медведев.
Напомним, что "Зенит" уже купил у "Ливерпуля" центрального защитника Деяна Ловрена и хавбека Вендела у лиссабонского "Спортинга". Кроме того, клуб вернул полузащитника Далера Кузяева, который с 31 июля был свободным агентом.
В РПЛ "сине-бело-голубые" по итогам 10 туров делят лидерство с московским "Спартаком".
Не пропустите: Гендиректор "Зенита" Медведев поставил оценку трансферной кампании клуба. | http://soccernews.ru
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