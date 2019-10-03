Малком может завершить карьеру из-за травмы
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что бразильский нападающий команды Малком может даже завершить карьеру из-за травмы бедра.
"Травма называется "повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра". Это медицинский термин, а если говорить простым языком – это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.
Процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но, к сожалению, пока Малкому нельзя вернуться в строй. Хотя он очень хочет этого. Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока", - приводят слова Медведева российские СМИ.
Напомним, что 22-летний Малком перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 5 миллионов евро за счет бонусов. Футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт с зарплатой в 6,5 миллионов евро в год. В нынешнем сезоне форвард провел за "Зенит" два матча, в которых не отметился результативными действиями.
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