В "Зените" не считают ошибкой подписание Маркизио

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибальта порассуждал о прошлогоднем подписании контракта с хавбеком Клаудио Маркизио.

Напомним, что в сентябре 2018-го "сине-бело-голубые" заключили с итальянским ветераном двухлетнее соглашение, однако уже этим летом 33-летний футболист покинул клуб.

"Я не считаю его приход ошибкой. Игрок же не виноват, что получил травму. Все знают: Маркизио - футболист высокого уровня. Но для него было не так просто приехать в Россию и быстро адаптироваться. Он прибыл в Петербург в сентябре, тогда как "Зенит" готовился с июня. Маркизио набирал форму, чтобы выйти на уровень команды, однако травмировался. Поэтому я не понимаю, как можно критиковать его.

Если бы Клаудио сыграл больше матчей, можно было бы делать выводы по поводу ошибочности трансфера. Мне кажется, хорошо, когда фигура калибра Маркизио изъявляет желание присоединиться к "Зениту", - сказал Рибальта.

Стоит отметить, что Маркизио достался "Зениту" бесплатно, а его зарплата составляла 3,5 миллиона евро в год.

Полузащитник в минувшем сезоне успел провести 15 матчей и забить 2 гола. Весной он перенёс операцию на колене и выбыл на несколько месяцев.

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