В "Зените" объяснили отказ отпускать Азмуна в сборную Ирана

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В "Зените" объяснили отказ отпускать Азмуна в сборную Ирана

Фото инстаграм Сердара Азмуна

Стало известно, почему нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун не поехал в сборную Ирана.

Напомним, что иранцы пожаловались на российский клуб в ФИФА из-за ситуации с форвардом.

"Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришёл позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остаётся за клубом. Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму. Он - игрок "Зенита", и тренерский штаб принял решение в интересах команды. О своей позиции клуб уже проинформировал ФИФА", - говорится в официальном комментарии пресс-службы "сине-бело-голубых".

Сборная Ирана без Азмуна встретится с Ираком (27 января) и ОАЭ (1 февраля).

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