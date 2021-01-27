В "Зените" объяснили, почему клуб не рассчитался с "Барселоной" за Малкома

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В "Зените" объяснили, почему клуб не рассчитался с "Барселоной" за Малкома

Пресс-служба "Зенита" прокомментировала информацию о том, что петербургский клуб не до конца рассчитался с "Барселоной" за трансфер бразильского нападающего Малкома.

"Соглашение между клубами подразумевает выплату частями по заранее согласованному графику. Это нормальная практика, и у сторон нет никаких недопониманий", - сообщили в пресс-службе "Зенита" "Р-Спорту".

Ранее сообщалось, что "Зенит" должен за бразильца еще 9,44 миллиона евро.

Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года за 40 миллионов евро. Всего 23-летний форвард провел за российский клуб 34 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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