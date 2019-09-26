В "Зените" объяснили, почему Кокорин занимается со второй командой
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему нападающий Александр Кокорин тренируется со второй командой.
"Кокорин после прохождения медосмотра приступил к индивидуальным тренировкам в системе "Зенита". Когда это необходимо, он занимается или тренируется вместе с "Зенитом-2". Место тренировки определяется тренерским штабом. Сегодня занимается вместе с "Зенитом-2", - приводят слова Медведева российские СМИ.
28-летний Кокорин подписал с "Зенитом" контракт до окончания нынешнему сезону. Впрочем, РФС отказал петербургскому клубу в возможности дозаявки игрока на матчи чемпионата России до открытия зимнего трансферного окна.
Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин вместе со своим братом, экс-полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, а также другом Александр Протасовицким, избил трех человек в Москве. За это Кокорины получили тюремный срок в колонии общего режима 1 год 6 месяцев. Мамаев и Протасовицкий были осуждены на 1 год 5 месяцев. Несколько дней назад Кокорины и Мамаев вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий пока что остается в тюрьме.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4