В "Зените" объяснили, почему Кокорин занимается со второй командой

Теги зенит санкт-петербургалександр кокориналександр медведев

В "Зените" объяснили, почему Кокорин занимается со второй командой
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему нападающий Александр Кокорин тренируется со второй командой.

"Кокорин после прохождения медосмотра приступил к индивидуальным тренировкам в системе "Зенита". Когда это необходимо, он занимается или тренируется вместе с "Зенитом-2". Место тренировки определяется тренерским штабом. Сегодня занимается вместе с "Зенитом-2", - приводят слова Медведева российские СМИ.

28-летний Кокорин подписал с "Зенитом" контракт до окончания нынешнему сезону. Впрочем, РФС отказал петербургскому клубу в возможности дозаявки игрока на матчи чемпионата России до открытия зимнего трансферного окна.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин вместе со своим братом, экс-полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, а также другом Александр Протасовицким, избил трех человек в Москве. За это Кокорины получили тюремный срок в колонии общего режима 1 год 6 месяцев. Мамаев и Протасовицкий были осуждены на 1 год 5 месяцев. Несколько дней назад Кокорины и Мамаев вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий пока что остается в тюрьме.

Не пропустите: Семак: "У Кокорина есть предложения из-за рубежа". | http://soccernews.ru

 

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ назвали сроки восстановления Месси после новой травмы

СМИ назвали сроки восстановления Месси после новой травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов