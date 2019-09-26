В "Зените" объяснили, почему Кокорин занимается со второй командой



Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему нападающий Александр Кокорин тренируется со второй командой.

"Кокорин после прохождения медосмотра приступил к индивидуальным тренировкам в системе "Зенита". Когда это необходимо, он занимается или тренируется вместе с "Зенитом-2". Место тренировки определяется тренерским штабом. Сегодня занимается вместе с "Зенитом-2", - приводят слова Медведева российские СМИ.

28-летний Кокорин подписал с "Зенитом" контракт до окончания нынешнему сезону. Впрочем, РФС отказал петербургскому клубу в возможности дозаявки игрока на матчи чемпионата России до открытия зимнего трансферного окна.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин вместе со своим братом, экс-полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, а также другом Александр Протасовицким, избил трех человек в Москве. За это Кокорины получили тюремный срок в колонии общего режима 1 год 6 месяцев. Мамаев и Протасовицкий были осуждены на 1 год 5 месяцев. Несколько дней назад Кокорины и Мамаев вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий пока что остается в тюрьме.

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