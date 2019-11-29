В "Зените" объяснили, почему Малком тренируется с "Коринтиансом"

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В "Зените" объяснили, почему Малком тренируется с "Коринтиансом"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему вингер Малком восстанавливается после травмы в расположении "Коринтианса".

"У Малкома комплексная программа восстановления. Санкт-петербургский этап уже закончился, сейчас всё нацелено на то, чтобы он присоединился к "Зениту" на сборах в Катаре. Почему выбрали Бразилию? Программа восстановления большая, погодный фактор тоже сыграл свою роль", - сказал Медведев.

Напомним, что у Малкома редкая травма - повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Летом "Зенит" купил игрока за 40 миллионов евро без учёта бонусов. Он провёл два матча и не выходит на поле с 10 августа.

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