В "Зените" объяснили, почему Ракицкий не сыграет с "Рубином"
Фото инстаграм Ярослава Ракицкого
Центральный защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий пропускает матч 19-го тура РПЛ против "Зенита".
Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак рассказал, почему украинца нет даже в заявке на игру.
"Ракицкому дали два выходных дня по семейным обстоятельствам. Завтра он должен присоединиться к команде", - пояснил наставник.
В текущем сезоне Ракицкий сыграл за "Зенит" 23 матча, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Его контракт с клубом истекает летом.
Не пропустите: В "Зените" отреагировали на информацию о расторжении контракта с Ракицким. | http://soccernews.ru
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