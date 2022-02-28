В "Зените" объяснили, почему Ракицкий не сыграет с "Рубином"

Фото инстаграм Ярослава Ракицкого

Центральный защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий пропускает матч 19-го тура РПЛ против "Зенита".

Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак рассказал, почему украинца нет даже в заявке на игру.

"Ракицкому дали два выходных дня по семейным обстоятельствам. Завтра он должен присоединиться к команде", - пояснил наставник.

В текущем сезоне Ракицкий сыграл за "Зенит" 23 матча, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Его контракт с клубом истекает летом.

Не пропустите: В "Зените" отреагировали на информацию о расторжении контракта с Ракицким. | http://soccernews.ru