В "Зените" оценили вероятность трансфера Крицюка



Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к вратарю "Краснодара" Станиславу Крицюку.

"Это не соответствует действительности. У нас Лунев – вратарь номер один, также есть Михаил Кержаков, который готов выйти на замену в любое время. Плюс ведем переговоры с нашим воспитанником, голкипером, играющим за рубежом. Надеюсь, они завершатся успешно", - приводят слова Медведева российские СМИ.

28-летний Крицюк выступает за "Краснодар" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. Его контракт с краснодарским клубом действителен до лета 2020 года.

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