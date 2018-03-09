В "Зените" определились с будущим Манчини

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко высказался о будущем наставника команды Роберто Манчини.

На эту тему руководитель клуба заговорил после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:2).

"Никак не реагирую на разговоры о возможном уходе Манчини. Сборная Италии? У Роберто контракт на три года, и он работает очень уверенно. Тренировки проходят на очень высоком уровне. Всё это слухи", - сказал Фурсенко.

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