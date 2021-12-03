В "Зените" определились с будущим Семака

1 Теги зенит санкт-петербургсергей семак

В "Зените" определились с будущим Семака

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Наставник "Зенита" Сергей Семак не покинет занимаемый пост в ближайшее время, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, руководство питерского клуба доверяет тренеру и не собирается его менять.

Ранее появились слухи о возможной отставке Семака из-за очередного невыхода команды в плей-офф Лиги Чемпионов.

45-летний специалист возглавляет "Зенит" с 2018 года. Его контракт истекает следующим летом, однако в нём есть опция продления ещё на один сезон. 

Не пропустите: Азмун прояснил ситуацию со своим будущим в "Зените". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

kghggt

Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" хочет купить Бензема

"Ливерпуль" хочет купить Бензема

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов