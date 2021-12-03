В "Зените" определились с будущим Семака

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Наставник "Зенита" Сергей Семак не покинет занимаемый пост в ближайшее время, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, руководство питерского клуба доверяет тренеру и не собирается его менять.

Ранее появились слухи о возможной отставке Семака из-за очередного невыхода команды в плей-офф Лиги Чемпионов.

45-летний специалист возглавляет "Зенит" с 2018 года. Его контракт истекает следующим летом, однако в нём есть опция продления ещё на один сезон.

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