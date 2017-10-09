В "Зените" определились с заменой для Сарсании

Теги зенит санкт-петербургконстантин сарсания

В "Зените" определились с заменой для СарсанииВ питерском "Зените" определились с заменой для своего спортивного директора Константина Сарсании, который скоропостижно скончался на 49-м году жизни.

Как информирует Спорт день за днем, вакантный пост займет итальянец Оресте Чинквини, который ранее занимал должность помощника спортдира.

Отметим, что ранее 69-летний специалист работал в тренерском штабе сборной России, когда команду возглавлял Фабио Капелло.

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