В "Зените" опровергли информацию о покупке Ловрена за 12 миллионов евро

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что петербургский клуб заплатил 12 миллионов евро за хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

"Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности. Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом. Известно, что Деян — настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге чемпионов очень важен", — приводит слова Медведева ТАСС.

31-летний Ловрен выступал за "Ливерпуль" с 2014 по 2020 годы, провел за клуб 185 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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