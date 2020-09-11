В "Зените" опровергли интерес к Фекиру и Эриксену
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал появившиеся слухи о желании клуба заполучить полузащитника "Бетиса" Набиля Фекира.
Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" не смогли договориться о трансфере Кристиана Эриксена из "Интера", после чего переключили внимание на французского хавбека.
"Даже не хочу тратить время на это. Люди живут в каком-то виртуальном мире. Видимо, играют в симуляторы, где формируют команду", - сказал Медведев.
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