В "Зените" опровергли интерес к Фекиру и Эриксену

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал появившиеся слухи о желании клуба заполучить полузащитника "Бетиса" Набиля Фекира.

Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" не смогли договориться о трансфере Кристиана Эриксена из "Интера", после чего переключили внимание на французского хавбека.

"Даже не хочу тратить время на это. Люди живут в каком-то виртуальном мире. Видимо, играют в симуляторы, где формируют команду", - сказал Медведев.

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