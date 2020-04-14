В "Зените" опровергли интерес к защитнику "Ювентуса"

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В "Зените" опровергли интерес к защитнику "Ювентуса"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи, сватающие в питерский клуб защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани.

"Это очередной слух, не более", - цитирует функционера "Р-Спорт".

Ранее сообщалось о готовности "Зенита" предложить итальянцу трёхлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год без учёта бонусов.

25-летний Ругани в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 7 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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