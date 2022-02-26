В "Зените" отреагировали на информацию о расторжении контракта с Ракицким

Фото инстаграм Ярослава Ракицкого

Пресс-служба "Зенита" отрицает, что защитник Ярослав Ракицкий досрочно покинул питерский клуб.

"Контракты со всеми футболистами действуют и выполняются в соответствии с контрактными условиями", - говорится в комментарии "сине-бело-голубых".

Ранее сообщалось, что украинский футболист расторг с клубом соглашение, действующее до июня.

Ракицкий выступал за "Зенит" с января 2019 года, в текущем сезоне сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

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