В "Зените" отреагировали на информацию о расторжении контракта с Ракицким
Фото инстаграм Ярослава Ракицкого
Пресс-служба "Зенита" отрицает, что защитник Ярослав Ракицкий досрочно покинул питерский клуб.
"Контракты со всеми футболистами действуют и выполняются в соответствии с контрактными условиями", - говорится в комментарии "сине-бело-голубых".
Ранее сообщалось, что украинский футболист расторг с клубом соглашение, действующее до июня.
Ракицкий выступал за "Зенит" с января 2019 года, в текущем сезоне сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.
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