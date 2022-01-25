В "Зените" отреагировали на информацию о наказании Азмуна

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что испанский нападающий Сердар Азмун будет серьезно наказан за нарушение медицинского регламента.

"Не знаю, откуда у вас сведения по Азмуну. У нас есть внутренняя клубная кухня. Что на ней варится и запекается, не должно быть достоянием общественности. О результатах мы сообщим", – приводит слова Медведева "Р-Спорт".

Напомним, что 27-летний Азмун без разрешения отправился в расположение леверкузенского "Байера", чтобы подписать контракт с немецким клубом. Соглашение вступит в силу через полгода.

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