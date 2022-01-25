В "Зените" отреагировали на информацию о наказании Азмуна

Теги зенит санкт-петербургсердар азмуналександр медведев

В "Зените" отреагировали на информацию о наказании Азмуна

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что испанский нападающий Сердар Азмун будет серьезно наказан за нарушение медицинского регламента.

"Не знаю, откуда у вас сведения по Азмуну. У нас есть внутренняя клубная кухня. Что на ней варится и запекается, не должно быть достоянием общественности. О результатах мы сообщим", – приводит слова Медведева "Р-Спорт".

Напомним, что 27-летний Азмун без разрешения отправился в расположение леверкузенского "Байера", чтобы подписать контракт с немецким клубом. Соглашение вступит в силу через полгода.

Не пропустите: Названа причина несостоявшегося трансфера Азмуна в "Лион". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" согласовал трансфер бомбардира чемпионата Аргентины

"Манчестер Сити" согласовал трансфер бомбардира чемпионата Аргентины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов