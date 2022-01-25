В "Зените" отреагировали на информацию о наказании Азмуна
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что испанский нападающий Сердар Азмун будет серьезно наказан за нарушение медицинского регламента.
"Не знаю, откуда у вас сведения по Азмуну. У нас есть внутренняя клубная кухня. Что на ней варится и запекается, не должно быть достоянием общественности. О результатах мы сообщим", – приводит слова Медведева "Р-Спорт".
Напомним, что 27-летний Азмун без разрешения отправился в расположение леверкузенского "Байера", чтобы подписать контракт с немецким клубом. Соглашение вступит в силу через полгода.
Не пропустите: Названа причина несостоявшегося трансфера Азмуна в "Лион". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Мбаппе определился, когда примет решение о своем будущем
-
Россия триумфально пробилась в плей-офф Евро-2022 по футзалу
-
В "Ростове" отреагировали на информацию об уходе президента клуба
-
"Реал" лидирует в гонке за Эндрика. На него также претендуют большинство топ-клубов Европы
-
"Ювентус" согласовал трансфер Влаховича
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" согласовал трансфер бомбардира чемпионата Аргентины
-
"Уотфорд" объявил о назначении экс-тренера сборной Англии
-
Стоцкий покинул "Краснодар"
-
В "Зените" отреагировали на информацию о наказании Азмуна
-
Киевское "Динамо" уверенно обыграло испанский клуб в товарищеском матче
-
Диего Коста может оказаться в Серии А
-
Мбаппе определился, когда примет решение о своем будущем
-
"Тоттенхэм" хочет перехватить трансферную цель "Ливерпуля"
-
Жоаозиньо покинет "Сочи"
-
Россия триумфально пробилась в плей-офф Евро-2022 по футзалу
-
Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка Африки
-
Суркис высказался о возможном назначении Шевченко на пост главного тренера "Динамо" Киев
-
В "Ростове" отреагировали на информацию об уходе президента клуба
-
Марсьяль прилетел в Севилью для перехода в одноименный клуб
-
"Атлетико" может подписать форварда "Эльче"
-
"Зенит" не намерен переплачивать за Юри Алберто
-
1
Ротен прокомментировал слова Бензема в защиту Месси
-
"Севилья" выставила ценник на Диего Карлоса
-
Эриксен тренируется вместе с "Аяксом"
-
Араухо отказал "Барселоне" в продлении контракта