В "Зените" отреагировали на информацию о возможном приглашении Почеттино
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с аргентинским тренером Маурисио Почеттино.
"Ни с Почеттино, ни с Маурисио мы не ведем никаких переговоров или консультаций. Не знаю, с какой целью вбрасываются фейковые новости. Видимо, в надежде вывести наш клуб из себя, но надежды на это пусты", - приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что "Зенит" готов платить Почеттино 6,5 миллионов евро в год. На посту наставника питерцев аргентинец может сменить нынешнего тренера Сергея Семака.
В настоящее время 48-летний Почеттино является безработным. Ранее он тренировал "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол". Сообщалось, что аргентинцем интересуется мадридский "Реал".
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