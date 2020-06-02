В "Зените" отреагировали на информацию о выплате руководству клуба почти 350 миллионов рублей

Пресс-служба петербургского "Зенита" опровергла информацию о том, что руководство клуба получило 347,2 миллиона рублей в 2019 году.

"Информации о суммах, якобы выплаченных совету директоров, не соответствует действительности – место в совете директоров ФК "Зенит" не предусматривает никаких финансовых выплат со стороны клуба", - заявили в пресс-службе клуба "Интерфаксу".

Напомним, что после 22 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Петербургский клуб набрал 50 очков и опережает ближайшего преследователя на девять пунктов.

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