В "Зените" отреагировали на информацию об интересе к Лантратову
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что петербургский клуб сделал предложение по трансферу вратаря подмосковных "Химок" Илье Лантратову.
"Эта информация не соответствует действительности", — приводит слова Медведева Sport24.
В нынешнем сезоне 26-летний Лантратов провел за "Химки" 19 матчей во всех турнирах и пропустил 31 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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