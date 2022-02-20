В "Зените" отреагировали на информацию об интересе к Лантратову

Теги зенит санкт-петербургхимкиилья лантратовалександр медведев

В "Зените" отреагировали на информацию об интересе к Лантратову

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что петербургский клуб сделал предложение по трансферу вратаря подмосковных "Химок" Илье Лантратову.

"Эта информация не соответствует действительности", — приводит слова Медведева Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний Лантратов провел за "Химки" 19 матчей во всех турнирах и пропустил 31 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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